34 улицы остались без света в селе Мамоны Иркутского района 18 марта Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители села Мамоны Иркутского района остались без света утром 18 марта. Подача электроснабжения в дома прекратилась в 8:58 из-за аварии на сетях. Об этом сообщают в Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах 1-й Кленовый, Аграрная, Александра Дербышева, Береговая, Верхний, Верхняя, Весенняя, Георгиевская, Звездная, Кленовая, Кленовый, Ключевая, Крылатая, Лесная, Лунная, Майская, Майский, Новая, Озерная, Озерный, Петра Еропова, Радужная, Радужный, Раминского, Рассветная, Светланы Летовой, Светлая, Сельская, Совхозная, Солнечная, Тополиная, Удачная, Урожайная, Успешная, - уточняют в компании.

На месте аварии уже работают специалисты, которые установят причину случившегося и устранят последствия. Вернуть свет в жилые дома обещают к 14:00 18 марта.

Напомним, больше 33 миллионов рублей подарили мошенникам жители Иркутской области за март. Казалось бы, схемы избитые, ничего нового, а ведь верят… Но не все! Раскрываем пять реальных историй, как жертвы обдурили аферистов, и делимся их методами.