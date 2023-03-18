Более 11 тысяч жителей Иркутской области впервые установили инвалидность в 2022 году Фото: Андрей АБРАМОВ

Больше 11 тысяч жителей Приангарья впервые установили инвалидность в 2022 году. При этом большая часть из них, 60,2%, это пенсионеры. Также превалирует число мужчин. Данные статистики приводят врачи-эксперты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области.

- Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Наталья Васильевна Рыбченко отмечает, что ведущей причиной первичной инвалидности взрослых жителей Приангарья на протяжении последних семи лет остаются онкологические заболевания, - уточняют в бюро. - На втором месте – болезни системы кровообращения, и на третьем – заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Стоит отметить, что годом ранее количество людей, которым впервые установили инвалидность, составило менее 10 тысяч. В настоящее время по этому показателю наш регион находится на втором месте среди субъектов СФО и уступает только Новосибирской области.

Напомним, больше 33 миллионов рублей подарили мошенникам жители Иркутской области за март. Казалось бы, схемы избитые, ничего нового, а ведь верят… Но не все! Раскрываем пять реальных историй, как жертвы обдурили аферистов, и делимся их методами.