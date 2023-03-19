Полицейский умер в служебном кабинете в Иркутске

На месте работают сотрудники полиции Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тело умершего сотрудника полиции обнаружили в служебном кабинете Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Тело сотрудника было обнаружено в воскресенье, в 14.35, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что на месте работают сотрудники полиции. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «КП» - Иркутск сообщала о происшествии на ЛПК Братска, где из-за повреждения в трубе произошла утечка двуокиси хлора. Пострадали пять работников предприятия. Следователи СК и прокуратуры организовали проверку.