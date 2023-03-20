2 человека погибли, 35 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Госавтоинспекции Иркутской области поделились статистикой ДТП, произошедших на дорогах региона в минувшую неделю, с 13 по 19 марта 2023 года. Всего полицейскими было зарегистрировано 28 аварий, в которых оборвались жизни двух человек. Еще 35 мужчин и женщин получили различные травмы.

- Основными причинами ДТП в этот период стали: нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 5 несоблюдение очередности проезда - 4; несоответствие скорости конкретным условиям движения - 4; нарушение правил проезда пешеходного перехода - 3, - рассказали в ведомстве.

Напомним, больше 33 миллионов рублей подарили мошенникам жители Иркутской области за март. Казалось бы, схемы избитые, ничего нового, а ведь верят… Но не все! Раскрываем пять реальных историй, как жертвы обдурили аферистов, и делимся их методами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал