2 человека погибли, 35 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Госавтоинспекции Иркутской области поделились статистикой ДТП, произошедших на дорогах региона в минувшую неделю, с 13 по 19 марта 2023 года. Всего полицейскими было зарегистрировано 28 аварий, в которых оборвались жизни двух человек. Еще 35 мужчин и женщин получили различные травмы.
- Основными причинами ДТП в этот период стали: нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 5 несоблюдение очередности проезда - 4; несоответствие скорости конкретным условиям движения - 4; нарушение правил проезда пешеходного перехода - 3, - рассказали в ведомстве.
Напомним, больше 33 миллионов рублей подарили мошенникам жители Иркутской области за март. Казалось бы, схемы избитые, ничего нового, а ведь верят… Но не все! Раскрываем пять реальных историй, как жертвы обдурили аферистов, и делимся их методами.
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