Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с в Иркутской области в воскресенье, 18 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

18 марта в Приангарье ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. В связи с этим синоптики и сотрудники МЧС предупреждают сибиряков о неблагоприятных метеорологических явлениях. Также местами на регион обрушатся метели и мокрый снег, сообщают в Иркутском УГМС.

- В воскресенье в Иркутской области ожидается переменная облачность, в северных районах местами слабые осадки в виде мокрого снега и снега, на севере Катангского района умеренный мокрый снег и снег, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, в северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели, - рассказали метеорологи.

При этом в целом по области воздух прогреется до +7...+12 градусов, при облачной погоде будет холоднее - до +2...-3 градусов, в Нижнеудинском районе и в горах Восточного Саяна потеплее до +10...+15.

В Иркутске сегодня - без снегопада. Ветер юго-восточный усилится до 4-9 м/с, а температура поднимется до +5...+7 градусов.

Напомним, больше 33 миллионов рублей подарили мошенникам жители Иркутской области за март. Казалось бы, схемы избитые, ничего нового, а ведь верят… Но не все! Раскрываем пять реальных историй, как жертвы обдурили аферистов, и делимся их методами.

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