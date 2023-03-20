В Ангарске завели уголовное дело на мужчин, сливавших топливо из чужих авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Причина - они сливали дизельное топливо из чужих машин.

-С июля по август 2022 года двое мужчин подыскивали в Ангарске автомобили, из которых сливали дизельное топливо. После этот дизель они сдавали в пункт приема, а деньги делили между собой, - говорят в прокуратуре.

Как итог, объем похищенного топлива составили более двух тысяч литров. Ущерб достиг 150 тысяч рублей. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

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