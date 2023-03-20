СК завел дело после гибели 5-летнего мальчика на пожаре в Усть-Илимске
Фото: СУ СКР по Иркутской области
Следователи СК завели уголовное дело из-за гибели 5-летнего мальчика при пожаре в деревянном доме в Усть-Илимске. Его 8-летняя сестра получила ожоги и находится в больнице. В день случившегося, 18 марта, отец был на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.
- По предварительным версиям, причиной пожара могла послужить детская шалость, - рассказали в ведомствах.
Правоохранители рассматривают наличие признаков преступления "Причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Сотрудники прокуратуры контролируют ход и результаты расследования.
Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о подробностях пугающей трагедии в Усть-Илимске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Рассказала маме, но та избила за вранье»: извращенец больше 5 лет безнаказанно измывался над падчерицей за спиной у жены. (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал