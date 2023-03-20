СК завел дело после гибели 5-летнего мальчика на пожаре в Усть-Илимске Фото: СУ СКР по Иркутской области

Следователи СК завели уголовное дело из-за гибели 5-летнего мальчика при пожаре в деревянном доме в Усть-Илимске. Его 8-летняя сестра получила ожоги и находится в больнице. В день случившегося, 18 марта, отец был на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По предварительным версиям, причиной пожара могла послужить детская шалость, - рассказали в ведомствах.

Правоохранители рассматривают наличие признаков преступления "Причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Сотрудники прокуратуры контролируют ход и результаты расследования.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о подробностях пугающей трагедии в Усть-Илимске.

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