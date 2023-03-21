В Иркутске 21 марта дует северо-западный ветер
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Погода в Иркутске 21 марта 2023 обещает быть без осадков, но все еще ветреной. В городе синоптики обещают скорость воздушных масс с северо-запада в 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Прогнозом с КП-Иркутск поделились в Иркутском Гидрометцентре.
- Погода в Иркутске 21 марта 2023 ожидается с переменной облачностью, - говорят метеорологи. – Днем ждем температурных показателей от -9 до -11 градусов.
Такие показатели для марта считаются ниже климатической нормы. Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, в норме – 727 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 62%. Что касается прогноза по области, то погода в Приангарье во вторник предполагает еще более сильный ветер, порывы могут достигать 15-20 м/с. Какой прогноз дают синоптики в Усолье-Сибирском, Братске и других городах – подробности здесь.
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