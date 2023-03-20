Рассказываем, какая погода будет в Иркутской области 21 марта 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутской области 21 марта будет облачной с прояснениями. По данным синоптиков Гидрометцентра России, во вторник жителей региона ожидает снег и понижение температуры ночью.

Погода в Иркутске 21 марта: ожидается снег и ветер

Иркутянам стоит одеться потеплее, потому что во вторник синоптики обещают снег и северо-западный ветер 5 м/с. Температура воздуха в Иркутске будет -11 днем и -20 ночью.

Похожая погода ожидается и в других городах Иркутской области. Так, 21 марта в Ангарске и Братске столбик термометра опустится до -11, а ночью до -23. В Усолье-Сибирском днем температура будет -11, а ночью упадет до -25.

Погода в Иркутске 21 марта будет достаточно подходящей для прогулок, но все же стоит надеть теплые вещи на случай сильного ветра или снега.