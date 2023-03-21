Две ледовые переправы закрыли в Иркутской области 20 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки, 20 марта, в регионе закрыли две ледовые переправы. Для проезда больше недоступны лед реки Бирюса в Тайшетском районе, этот «зимник» соединял Старый Акульшет и Коновалово. Также больше водителям нельзя проезжать по ледовой дороге в Усть-Удинском районе на Братском водохранилище – это переправа Карьер села Игжей – поселок Балаганск. Об этом Кп-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Подъездные пути к ним перекрыты, установлены соответствующие дорожные знаки, проведено чернение льда для ускорения разрушения ледового поля, - рассказали спасатели.

А также напомнили, что за проезд в запрещенном месте грозит ответственность перед законом, кроме того, это небезопасно для жизни самого водителя и его пассажиров. Стоит отметить, что в регионе по-прежнему «работают» еще 46 ледовых переправ. В том числе действующей пока остается переправа на остров Ольхон.

Вопреки всем предупреждения спасателей, автомобилисты продолжают выезжать на лед в запрещенных местах. Часто это заканчивается провалом машин под лед. Так недавно туристы сидели на крыше своего затонушего авто в ожидании спасателей. Произошло это на Байкале.