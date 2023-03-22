Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 162 жителей Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Так, по данным на 22 марта 2023 года, с начала пандемии официально зарегистрировано 366 556 случаев инфицирования. Это значит, что за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 162 жителей региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время из-за коварной инфекции произошло 8902 летальных случая, - отмечают в ведомстве. - Еще 979 пациентов скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний, один ушел из жизни накануне.

При этом, выздоровели 360 941 человек.

Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь!