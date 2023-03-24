Больше 27 тысяч человек претендуют на звание «Ветеран труда Иркутской области»

Больше 19 тысяч человек получили звание «Ветеран труда Иркутской области» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 1 января 2023 года в Приангарье вступили в силу изменения в региональный закон. Теперь получить звание «Ветеран труда Иркутской области» могут сибиряки, не имеющие наград. Присвоение будет проходить только на основании многолетнего стажа, но строго на территории области. Для мужчин - не менее 45 лет, для женщин - не менее 40.

- За неполных три месяца 2023 года за присвоением звания обратилось более 27 000 человек. Статус «Ветеран труда Иркутской области» присвоен 19 384 гражданам, – поделился министр соцразвития региона Владимир Родионов.

Напомним, программа материнского капитала существует ровно 16 лет. По данным Отделения Социального фонда России по Иркутской области, за это время сертификаты получили более 256 тысяч семей. При этом больше 150 тысяч из них воспользовались средствами. Их общая сумма - 75,7 миллиардов рублей.