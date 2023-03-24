Жителей Иркутской области осудят за неправомерный оборот платежей Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области перед судом предстанут жители Тайшета и Усолья-Сибирского за неправомерный оборот средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

-Уголовные дела на основе материалов полиции завели в отношении 37-летней женщины и 30-летнего мужчины. С 2017 по 2018 годы они были подставными руководителями фирм. Они открыли в банках от своего имени расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, - говорят в следкоме.

Затем они за деньги, полученные при открытии счетов, сбывали носители информации. Далее от имени организации неправомерно принимались, выдавались и переводились деньги.

Следствием собрана полная доказательственная база причастности фигурантов к совершению указанного преступления.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.