Еще несколько пещер Иркутской области получат статус регионального памятника природы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 2035 года несколько пещер Иркутской области будут признаны региональными памятниками природы. Об этом пишет "Байкал24" со ссылкой на заместителя начальника отдела особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии региона Наталью Юсупову.

-Планируется создать около пяти или шести пещер как особо охраняемых природных территорий в Усольском и Качугском районах, - говорит она.

Так, первой такой статус получит Аргараканская пещера в Качугском районе, говорит председатель секции спелеологии Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества Александр Осинцев.

На сегодняшний день статус памятников природы региона имеют 57 объектов.

Ранее сообщалось, что в МЧС предупредили о подтоплениях в Иркутске, Ангарске и нескольких районах региона. В конце марта ожидается разлив малых рек и ручьев.