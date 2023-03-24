В МЧС предупредили о подтоплениях в Иркутске, Ангарске и нескольких районах региона Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жителей Иркутской области предупредили о возможных подтоплениях населенных пунктов, которые ожидаются в ближайшее время. Это связано с потеплением и как следствие, быстрым таянием снега и разливом рек и ручьев. В конце марта вода придет в южные, центральные, западные районы Приангарья, в апреле - в северные и верхнеленские. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

- В зоне подтопления талыми водами находятся домовладения в городе Иркутске, Ангарском городском округе, Иркутском, Усольском, Черемховском, Шелеховском, Зиминском, Тайшетском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском и Слюдянском районах, - уточняют в ведомстве.

Владельцев частных подворий просят обратить внимание на проложенные ранее системы для отвода воды. При застройке многие из них уничтожают или замусоривают. В случае их отсутствия или неисправности необходимо обратиться к местным властям.

Напомним, в медучреждения Иркутской области обращаются пострадавшие от укусов клещей. Первый пациент был зарегистрирован еще 9 марта. С 20-го по 22-е марта зафиксировано еще четыре обращения. Большая часть укусов произошла на Малом море озера Байкал (Ольхонский район), а также в Слюдянском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяин, ты балбес!: сделайте это, и ваша собака навсегда перестанет слушаться. Зоопсихолог раскрыл секрет, почему хозяева теряют авторитет в глазах питомца. (подробности)

Бабушкин фарфор на миллион: названы 5 вещиц советского времени, которые стоят больших денег. Не спешите продавать советское наследство, на аукционе за вещи из чулана можно выручить приличные суммы. (подробности)

«Рассказала маме, но та избила за вранье»: извращенец больше 5 лет безнаказанно измывался над падчерицей за спиной у жены. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал