Журналист и блогер Павел Кухаркин снял фильм об Иркутске и Байкале

Автор фильма рассказал о значимых достопримечательностях Иркутска и острова Ольхон. Фото: скриншот фильма Павла Кухархина

Российский журналист и блогер Павел Кухаркин выложил в интернет фильм об Иркутске и зимнем Байкале, который снял во время своей поездки в областной центр. Репортаж накануне появился в сети и уже доступен для просмотра.

- Друзья, сегодня мы с Вами отправимся в Иркутск. Это первая большая часть нашей поездки в которой мы с вами познакомимся с одним из самых ярких и исторически значимых городов России, - говорится в описании фильма.

Во время съемок фильма, Павел Кухаркин посетил цех Иркутского авиационного завода, где производят самолет МС-21. Журналист подробно рассказал, как собирают отечественный авиалайнер, а также обсудил ситуацию с импортозамещением компонентов борта. Также в картине можно узнать знакомые места Иркутска. Это музей декабристов, Дом-музей Волконских, музей Колчака, который находится в действующей тюрьме. После путешествия по Иркутску, блогер отправился на Байкал. На хивусе он добрался до острова Ольхон, посетил гроты Малого моря, а также рассказал о легендах священного озера.