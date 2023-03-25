Двое уроженцев Эхирит-Булагатского района погибли ходе СВО

Алексей Бархеев и Евгений Хантуев погибли в ходе спецоперации Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе специальной военной операции погибли еще двое уроженцев Иркутской области. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев в своем телеграм-канале.

- Тяжелая неделя. Сегодня проводили в последний путь еще двух наших парней из Кукунут Алексея Бархеева и Евгения Хантуева, - говорится в сообщении главы района.

Геннадий Осодоев выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям погибших бойцов. Ранее «КП» - Иркутск сообщала о том, что в Тайшетском районе простились с Сергеем Ильиным. Младший сержант погиб в зоне СВО 6 марта. У мужчины остались жена и две маленькие дочки.