В Усть-Илимске простились с погибшим в СВО Николаем Филипповым. Фото: Т-канал Анны Щекиной

Гвардии старший сержант Николай Филиппов погиб в зоне СВО. Накануне, 25 марта, с ним простились в его родном городе Усть-Илимске. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Анна Щекина.

- Николай Владимирович родился в Усть-Илимске в 1980 году, - рассказала Анна Щекина. - Учился в школе №11, потом проходил срочную службу в армии, принимал участие в вооруженном конфликте в Чеченской Республике. Имел звание ветерана боевых действий. На Донбасс поехал добровольцем, чтобы защищать мирных жителей. До конца и с честью выполнял свой боевой долг, был верен присяге.

Военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно. У погибшего остались в Усть-Илимске мама и жена.

- Его гибель отзывается в сердцах многих из нас болью и скорбью, - подчеркнула мэр города.

Напомним, накануне мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев также сообщил о том, что в районе простились с погибшими в ходе СВО Алексеем Бархаевым и Евгением Хантуевым.

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