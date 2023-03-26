Ход капремонта в больницах Братска проверил врио министра здравоохранения Приангарья

Работы в филиалах детской поликлиники Братской детской городской больницы идут без выходных. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области

Как идет капительный ремонт в двух филиалах детской поликлиники Братской детской городской больницы накануне проверят врио министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. Он побывал с инспекцией в зданиях по адресам ул. Маршала Жукова, 8 и ул. Рябикова, 59/а. Об этом Кп-Иркутск рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

Инспекция показала, что работы на объектах ведутся без выходных, есть все необходимые материалы и рисков срыва сдачи объектов нет.

- В филиале на улице Рябикова уже закончен монтаж системы водоснабжения, установлен бойлер и тепловой узел, кладут плитку в кабинетах 3 этажа, также прокладывают сети для видеонаблюдения и сигнализации, - говорят специалисты.

В филиале на Маршала Жукова ведется внутренняя отделка, проводится электричество. Скоро приступят к установке унитазов и раковин. Все необходимое уже закуплено.

Также стало известно, что контракт с подрядчиком, осуществлявшим ремонт в детской поликлинике в Энергетике будет расторгнут, так как обязательства не исполнены.

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