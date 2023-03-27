Иркутская область заняла 9 место в рейтинге регионов России по зарплатам в провинции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители малых и средних городов Иркутской области получают одни из самых больших зарплат в России. Рейтинг регионов по этому показателю составили специалисты РИА Новости. Приангарье заняло девятую строчку списка.

Самый высокий доход фиксируют в северных и дальневосточных регионах. В том числе Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. Это обусловлено хорошо развитой добывающей промышленностью на месторождениях. По информации за 2022 год, в месяц там можно заработать в среднем от 69,7 до 115,7 тысяч рублей.

Что касается провинциальных населенных пунктов Приангарья, средний размер зарплат в них в прошлом году увеличился на 15,4% и составил 62 тысячи рублей. Это составляет 86,3% от месячного дохода в столице и других крупных городах региона. Отношение к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 3,32.

Напомним, временную работу на время летних каникул в Иркутской области готовы предоставить 11,4 тысячам школьников. Места для них подготовлены в различных учреждениях. Какие вакансии подходят для подростков? Это труд, которым зарабатывать без ущерба для здоровья. Например, высадкой деревьев и цветов на клумбах, помощью с ремонтом, курьерской доставкой и многое другое.