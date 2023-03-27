Стало известно, как подросткам в Иркутске заработать летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом школьники не только отдыхают, но и могут заработать свои первые деньги.

На работу для подростков в Иркутске летом 2023 года готовы принять 11,4 тысяч ребят. Места для них подготовлены в различных учреждениях.

Работа для подростков в Иркутске летом 2023 года

Какие есть варианты работы для подростков в Иркутске на лето 2023? Это места, где можно трудиться без ущерба для здоровья. Например, высаживать деревья и цветы на клумбах, помогать с ремонтом, попробовать себя в роли курьера и заняться доставкой, оказывать соцуслуги и прочее.

- Несовершеннолетние не могут выполнять работы, связанные с переносом тяжестей, работой вахтовым методом, ночными сменами, вредные и опасные для здоровья виды работ. Подростки до 18 лет принимаются на работу только после обязательного медосмотра. Продолжительность рабочего времени не должна превышать для ребят от 14 до 16 лет - 24 часа в неделю, для тех кому от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю, - сказал министр труда Иркутской области Кирилл Клоков.

Со всеми, кто захочет устроиться на работу для подростков в Иркутске летом 2023, составят срочный трудовой договор. Школьники гарантированно получат зарплату, а еще материальную поддержку - 2400 рублей.

По словам министра, летом также планируется трудоустроить около 600 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Места будут выделены для сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ребят из многодетных или малообеспеченных семей и так далее.

Чтобы найти подходящие вакансии, ребятам нужно подать заявку на платформе “Работа в России”.

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