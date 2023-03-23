Когда пройдет ОГЭ в Иркутске в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая волна сдачи ОГЭ в Иркутске в 2023 году начнется уже через месяц. Девятиклассники надеются, что долгие часы упорной подготовки будут оправданы высокими баллами. “КП-Иркутск” напомнит выпускникам о сроках ОГЭ.

Сроки сдачи ОГЭ в Иркутске 2023

В 2023 году в ОГЭ входят следующие дисциплины: математика; русский язык; информатика; обществознание; химия; литература; история; биология; физика; география; иностранные языки.

Для девятиклассников, которые не смогут присутствовать на основной части сдачи ОГЭ в Иркутске в 2023 году, выделен досрочный период. Как сообщали в администрации Иркутска, начнется он уже 21 апреля и пройдет до 3 мая. Школьники смогут сдать математику и русский, которые являются обязательными, а также предметы по выбору. Если на первой попытке не получится набрать нужное количество баллов, можно испытать удачу еще раз. Резервные дни сдачи будут с 10 по 16 мая.

Для большинства выпускников сдача ОГЭ в Иркутске в 2023 году начнется 24 мая и продлится до 17 июня. Резервные дни основного периода запланированы с 26 июня по 1 июля.

С 4 по 15 сентября будет дополнительный период сдачи ОГЭ в Иркутске для тех, кто провалил предыдущие попытки. Резервные дни в сентябре пройдут с 19 по 23 число.

Держим за вас кулачки и надеемся, что каждый выпускник в этом году останется доволен результатами ОГЭ. Кстати, о сроках сдачи ЕГЭ в Иркутске в 2023 году мы писали ранее, вы можете прочитать о них здесь.

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