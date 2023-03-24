7 ярких идей, куда сходить на весенних каникулах в Иркутске 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Время отдыхать! Весенние каникулы в Иркутске 2023 у школьников начнутся уже 24 марта. Многие ребята с нетерпением их ждут, ведь наконец появится возможность отдохнуть и набраться сил перед заключительной четвертью учебного года. Сколько будут длиться весенние каникулы и как провести это время с пользой, расскажет иркутская “Комсомолка”.

Когда начнутся весенние каникулы в Иркутске 2023

Весенние каникулы в Иркутске в 2023 году для большинства учеников начнутся 24 марта и продлятся до 2 апреля включительно. Такие даты установлены для тех школ, где учебный год разделен на четверти. Целых девять дней ребята могут спать до обеда и не делать домашку.

Но есть и другие сроки весенних каникул, которые установлены в школах, обучающихся по триместрам. Для учеников таких учебных организаций каникулы наступят только 8 апреля и продлятся до 16 числа.

Куда сходить на весенних каникулах в Иркутске 2023: комедийные мультфильмы про фей и котов

Чтобы добавить в весенние каникулы немного волшебства, можно посетить премьеру мультфильма “Моя фея-проказница”, которая состоится 23 марта. Сюжет о маленькой озорной фее, которая проваливает экзамен по магии и оказывается в мире людей. Яркий и красочный мультфильм о добре и дружбе понравится школьникам и их родителям.

Также во время весенних каникул в Иркутске пройдет премьера мультфильма “Коты Эрмитажа”. Отличный повод отправиться в кинотеатр. Сюжет понравится всем юным зрителям, которые любят приключения, шутки и котов. О чем будет комедия? О том, как кот Винсент и его друг мышонок Морис попадают в знаменитый музей и спасают «Мону Лизу».

Куда сходить на весенних каникулах в Иркутске 2023: фильмы на основе реальных событий

Ребятам постарше на весенних каникулах в Иркутске в 2023 году стоит сходить на фильм “На солнце, вдоль рядов кукурузы”. Картина в жанре приключений и драмы расскажет историю летчика Дамира Юсупова, который сумел осуществить заветную мечту, несмотря на все преграды, и стал пилотом гражданской авиации.

Благодаря мужеству героя и преданности любимому делу были спасены 233 человека. Пилот смог посадить в кукурузном поле самолет, у которого отказали оба двигателя, и спас жизни всего экипажа.

Куда сходить на весенних каникулах в Иркутске 2023: конкурсы, викторины, кормление животных

Весенние каникулы в Иркутске в 2023 году будут веселыми, если отвести детей в Иркутский Зоосад. Школьники не только смогут понаблюдать за животными, но даже встретить там любимых героев.

Так, 25 марта, в честь весенних каникул, в Зоосад придут персонажи известного мультфильма - Маша и Медведь! Детей ждут конкурсы со сладкими призами, танцы и увлекательные подвижные игры.

Экскурсоводы Зоосада приглашают ребят и их родителей на семейную викторину и мастер-класс по аппликации "Подснежники". В конце программы все желающие смогут понаблюдать за трапезой носух Бонни и Клайда!

Сколько будет длиться мероприятие?

13.00 - семейная викторина,

14.00 - игры с аниматорами,

15.00 - мастер-класс по аппликации «Подснежники»,

16.00 - показательное кормление носух.

Куда сходить на весенних каникулах в Иркутске 2023: музыкальный концерт по сказкам Бажова

Юные ценители классической музыки могут отправиться на концерт “По сказкам Бажова”. Представление пройдет в Иркутской филармонии 2 апреля в 14.00.

Иркутский русский оркестр порадует зрителей музыкой П. Триодина, Г. Фрида и других. В роли дирижера - Василий Моисеенко. Текст будет читать артист Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского Станислав Чернышев.

Куда сходить на весенних каникулах в Иркутске 2023: музыкальный концерт “Золотой петушок”

24 марта в Иркутской филармонии в 12.00 и в 14.00 пройдет еще один концерт, на который стоит сходить вместе с детьми. Музыкально-литературная композиция по всем известной сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок» в исполнении губернаторского симфонического оркестра придется по душе школьникам и их родителям.

Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. В программе музыка из оперы Н. А. Римского-Корсакова. Дирижер - Андрей Аминов.

Куда сходить на весенних каникулах в Иркутске 2023: спектакль в жанре “детектив”

Для ребят, которые любят разгадывать головоломки, 3 апреля в 19.00 во Дворце спорта “Труд” пройдет премьера спектакля “Маша и Медведь. Очень детективная история” от режиссера популярного мультфильма. Представление создано в формате музыкальной сказки.

Шоу поставлено профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами, а также сопровождается захватывающими сценами. На протяжении спектакля зрители являются полноценными участниками действа - они будут вовлечены в ход спектакля.

Живой и увлекательный сценарий, ростовые куклы и красивые декорации, а также песни из любимого мультфильма порадуют взрослых и детей.

Неделя неформального образования во время весенних каникул в Иркутске 2023

Весенние каникулы в Иркутске в 2023 году можно провести не только весело, но и полезно. С 27 марта по 2 апреля в городе пройдет “Неделя неформального образования”. Для участников подготовлено более 600 образовательных занятий - спортивные старты, мастер-классы по рукоделию, шахматам, рисованию, компьютерному программированию, моделированию, танцам, психологические консультации и прочее. Найти друзей по интересам и освоить новое хобби - отличный план на каникулы.

- Традиционно «Неделя неформального образования» объединяет профессионалов своего дела и любознательных, креативных иркутян. Благодаря им в период каникул не только школьники, но и их родители, бабушки и дедушки смогут освоить новые направления деятельности, с пользой провести досуг, – рассказали в администрации города.

Подробнее о программе мероприятий вы можете узнать на сайте администрации города.

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