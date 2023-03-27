В Думе Иркутска обсудили ход работ на пристрое к школе №75

Депутаты обсудили ход строительных работ в школе №75. Фото: Дума Иркутска

На заседании постоянной комиссии Думы Иркутска по социальной политике рассматривался вопрос о ходе строительства пристроя к школе №75. Вопрос вынес на рассмотрение депутат Ростислав Белых.

Как пояснил начальник МКУ «УКС города Иркутска» Александр Зыбайло, контракт с подрядчиком заключен 5 июля 2021 года и все работы должны быть завершены в конце 2023 года. Однако сейчас строители отстают - выполнен лишь один этап, в то время, как по плану предполагалось быть уже на девятом из 12. Есть котлован, залит фундамент, стены цоколя и частично перекрытия цокольного этажа. – Мы поздно начали работы. После экспертиза, которую прошли в октябре, мы начали работать. – прокомментировал начальник участка Игорь Боровиков. - Получилось так, что в морозы укладывали бетон с заменой грунта, смещением здания. До конца месяца мы зальем перекрытия цокольного этажа. Добавим персонала на площадку.

Подрядчик готовит новый график и обещает ускориться. Со своей стороны администрация города направила обращение в прокуратуру с просьбой оказать содействие, а школа отправила претензию подрядчику об уплате неустойки. Кроме того, Ростислав Белых обратил внимание на необходимость ремонта спортзала в той же школе - он обратился к администрации с просьбой выделить на эти цели 10 млн рублей.