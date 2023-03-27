В Иркутске на пожаре 26 марта 2023 года спасли 30 человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные ГУ МЧС России по Иркутской области спасли 30 человек на пожаре из пятиэтажного многоквартирного дома на улице Авиастроителей 26 марта. Об этом пишет ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

-Пожар случился в однокомнатной квартире на четвертом этаже. До прибытия специалистов из дома самостоятельно выбрались 50 человек. Еще 30 человек пожарные спасли с помощью специальных средств защиты дыхания, - говорят в МЧС.

Как выяснилось, огонь охватил комнату площадью пять квадратных метров, горели личные вещи. Квартира полностью закопчена. В течение пяти минут пожар был потушен. Пострадавших нет.

Предположительно, возгорание произошло из-за поджога, говорят в МЧС.

Ранее КП-Иркутск писала, что жителей Иркутска предупредили о возможном подтоплении 28 марта 2023 года. Причина - резкое потепление.