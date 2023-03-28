Автомобиль Toyota Vitz провалился под лед и ушел на дно Байкала Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Очередной автомобиль ушел на дно Байкала. Его водитель грубо нарушил действующие правила о запрете выезда на лед. Особенно это актуально, когда в регион пришло резкое потепление. Иномарка провалилась в воду в местности Широкая и провалилась на глубину двух метров. К счастью, водителю удалось выбраться из салона самостоятельно. Промокшего мужчину эвакуировали спасатели, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Выезд вне Ольхонской переправы, где ведется ежесуточный мониторинг состояния ледового покрытия, чреват провалом и гибелью людей, подчеркнул начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

Напомним, стало известно, когда состоится закрытие переправы на Ольхон в 2023 году. Как только столбик термометра устанавливается на отметке выше нуля градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, говорят специалисты. Многочисленные торосы и трещины больше не позволяют эксплуатировать дорогу на Байкале. О точных сроках читайте ЗДЕСЬ.