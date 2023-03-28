Стало известно, когда состоится закрытие переправы на Ольхон в 2023 году. Фото: Дирекция автодорог Иркутской области

Внимание, жители Приангарья и гости нашего региона! Туристов предупреждают, что в связи с резким потеплением закрытие переправы на Ольхон 2023 состоится уже 29 марта. Из-за повышения среднесуточных температур происходит интенсивное таяние льда. Использование дороги, соединяющей остров и материк по глади Байкала, может стать опасным для жизни.

Закрытие переправы на Ольхон 2023

- По состоянию на 27 марта, на водоемах Иркутской области действует 41 ледовая переправа: шесть – в Киренском районе, пять – в Тайшетском, четыре – в Катангском, по три – в Казачинско-Ленском и Братском районах, по две – в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах, по одной – в Жигаловском, Ольхонском, Шелеховском, Чунском, Усольском, Балаганском, Усть-Удинском, Тулунском районах, - уточняют в ГУ МЧС России по региону.

Как только столбик термометра устанавливается на отметке выше нуля градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, отмечают специалисты. Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с провалом людей и автомобилей в воду, в опасных местах устанавливают дополнительные информационные аншлаги. Стоит отметить, что закрытие переправы на Ольхон 2023 произошло почти в те же даты, что и в прошлом году. Тогда дорогу перестали эксплуатировать 28 марта.

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