В Иркутске продолжают ямочный ремонт дорог Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске увеличили темпы ямочного ремонта. Специалисты муниципального предприятия «Иркутскавтодор» проводят восстановление наиболее проблемных участков методом литого асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Сейчас есть возможность вести работы круглосуточно. В первую очередь подрядчик займется дорогами с наибольшей нагрузкой. Сейчас применяется метод литого асфальта, но это временное решение, - прокомментировал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Как только среднесуточная температура станет выше нуля, подрядчики займутся полноценным ремонтом.

Сейчас во всех районах работают до четырех установок. За последние дни покрытие восстановлено на улицах Рабочего Штаба, Чкалова, Дзержинского, Баррикад, 2-я Железнодорожная, Карла Маркса, Байкальская, Трилиссера, Лермонтова, Мелентьева, Академическая, Верхняя Набережная и других.

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