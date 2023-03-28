Тысячу водителей Иркутска привлекли к ответственности за неуплату штрафов в 2023 году Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С начала 2023 года в Иркутске госавтоинспекторы привлекли к ответственности 1000 водителей за несвоевременную оплату штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

-В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу предусмотрена ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ, - говорят в ведомстве.

Что же грозит по этой статье? Штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, административный арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов.

Вид административного наказания определяется судебными органами.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области завершают подготовку к дорожно-строительному сезону 2023 года.

Также стало известно, что вблизи Иркутского строительного колледжа 28 марта 2023 года столкнулись два авто.