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НовостиОбщество28 марта 2023 7:23

Вблизи Иркутского строительного колледжа 28 марта 2023 года столкнулись два авто

Информации о пострадавших пока нет
Елена СИНИЦА
Вблизи Иркутского строительного колледжа столкнулись два авто

Вблизи Иркутского строительного колледжа столкнулись два авто

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Как стало известно "КП-Иркутск", во вторник, 28 марта, случилось дорожно-транспортное происшествие вблизи Иркутского энергетического колледжа (адрес - улица Костычева,1).

-Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль Lada Niva. У иномарки существенно пострадал капот, есть повреждения левого крыла, - говорят очевидцы произошедшего.

Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС России.

Информации о пострадавших на данный момент нет

Информации о пострадавших на данный момент нет

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Ранее "КП-Иркутск" писала, что летевший из Новосибирска самолет незаконно приземлился на льду Байкала. В ситуацию вмешались инспекторы нацпарка.

Также сообщалось, что автомобиль Toyota Vitz провалился под лед и ушел на дно Байкала. Иномарка провалилась в воду в местности Широкая и провалилась на глубину двух метров. Водитель авто смог выбраться самостоятельно. Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.