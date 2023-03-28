Летевший из Новосибирска самолет незаконно приземлился на льду Байкала

Фото: Евгений Рыжов

Инспекторы Прибайкальского нацпарка наткнулись на легкомоторный самолет, который совершил посадку на льду пролива Малое Море в границах особо охраняемой природной территории. Специалисты утверждает, что такого прежде никогда не происходило. Люди, находившиеся на борту, объяснили что летят из Новосибирска и приземлились на острове Ольхон, чтобы пообедать. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- В отношении нарушителей инспекторами был составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях - прим. ред.), - рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Евгений Рыжов. - Люди покинули границы Прибайкальского национального парка по нашему требованию сразу после оформления соответствующих документов.

Специалисты объясняют, что полеты и приземление на особо охраняемых природных территориях строго контролируется. Из-за шума самолета, к примеру, дикие птицы могут в страхе покинуть гнездо и обречь беззащитных птенцов на смерть.

Напомним, стало известно, когда состоится закрытие переправы на Ольхон в 2023 году. Как только столбик термометра устанавливается на отметке выше нуля градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, говорят специалисты. Многочисленные торосы и трещины больше не позволяют эксплуатировать дорогу на Байкале. О точных сроках читайте ЗДЕСЬ.

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