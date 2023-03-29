Корпус медицинского техникума отремонтируют в Тайшете Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Иркутской области объявлен аукцион на проведение капительного ремонта нежилого здания ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» по адресу улица Горького, 7.Об этом КП-Иркутск узнала на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчики могут подавать заявки до 19 апреля. Цена контракта – больше 11 миллионов рублей. Итоги аукциона станут известны 21 апреля.

Напомним, накануне в Приангарье также был объявлен аукцион на проведение работ по приведению в порядок фасадов Иркутской областного музыкального колледжа имени Фредерика Шопена. Это здание – объект федерального культурно значения - «Торговый дом фирмы «Треугольник», было построено в 1900-е годы. На ремонтные работы выделено более 22 миллионов рублей.

Кстати, стало известно, когда в городе пройдет общегородской субботник - подробности здесь.

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