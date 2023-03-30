МЧС Иркутской области предупредил о ветре до 26 м/с 30 и 31 марта 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Иркутска сообщаются, что 30 марта с 16:00 до 19:00 местного времени, а также 31 марта ожидается заметное усиление ветра. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Так, местами по области ожидается сильный и очень сильный северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 21-26 м/с. Также стоит ждать мокрый снег и сильный снег, налипание мокрого снега, метели, 31 марта и ночью 1 апреля местами по озеру Байкал порывы 32-37 м/с, - говорят в ведомстве.

В ведомстве также напомнили, что налипание мокрого снега может привести к обрыву проводов, а значит и отключению электричества. Также может возрасти количество ДТП.

Ранее сообщалось, что стало известно, как долго продлится отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 марта 2023. В этом районе произошло аварийное отключение, говорят специалисты.