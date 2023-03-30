За сутки 45 жителей Иркутской области сообщили о подтоплении участков талыми водами Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки поступило 45 обращений о подтоплении талыми водами приусадебных участков в Урике и Грановщине Иркутского района, в Иркутске, в Шиткино Тайшетского района, в Жигалово и Чуне. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Как говорят в местных администрациях, подтопления фиксируют в тех зонах, которые изначально не были предназначены для строительства. Здесь обильное снеготаяние - вполне закономерный процесс, - говорят в МЧС.

В ведомстве также рассказали, что подтопление талыми водами участков бывших сельхозугодий - обычное явление. Домовладельцам посоветовали чистить приусадебные участки от снега, вывозить его за границы населенных пунктов

Также МЧСники рекомендуют углубить и расчистить русло сточных канав по периметру участка.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что МЧС Иркутской области предупредил о ветре до 26 м/с 30 и 31 марта 2023 года.