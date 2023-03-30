Как живет мужчина, которому в детстве отец сжег лицо. Фото: ЗРТК

Пожалуй, история Виталия Наумова не оставит равнодушными никого. Будучи ребенком ему пришлось пройти через унижения и избиения со стороны родного отца. Не обошлось и без насмешек со стороны сверстников, сообщает РТК "Забайкалье".

-Когда мне было 12 лет, отец резиной меня избил так, а после в изувеченном состоянии отвез в лес умирать. К счастью, меня люди заметили, - рассказывает Виталий.

Они и помогли ему добраться потом до больницы. После он попал в интернет. В нем, к слову, Виталий впервые влюбился.

-Елена теперь со мной так и дружит, как не разлей вода с ней стали, одно целое, - говорит он.

У Елены проблемы со слухом и разговаривать ей очень тяжело, но влюбленные понимают друг друга с полуслова.

Как делится Виталий, здесь он избавился от всех своих комплексов, даже смог принять свою необычную внешность.