Мэр Братска прокомментировал отмену спектакля «Козий остров» в местном драмтеатре. Фото: Братский драмтеатр.

В Братске не утихают споры вокруг спектакля «Козий остров», представленного на сцене городского драматического театра режиссером Бари Салимовым. Зрителей возмутило появление обнаженной актрисы, прикрытой одной вуалью. При этом, установленное возрастное ограничение составляет 18+. Постановку исключили из репертуара. Ситуацию прокомментировал мэр Сергей Серебренников.

- Абсолютно уверен, что искусство во все времена, даже в самые тяжелые, должно сплачивать общество, вселять надежду, дарить перспективу на лучшее...А если художественный замысел вносит разногласия в общество, возможно, пьеса не для этого зрителя, возможно, не в то время? Но это точно не повод вносить дрязги и ссоры в городскую жизнь, - написал в соцсетях градоначальник.

Напомним, корреспонденту «КП»-Иркутск удалось связаться с режиссером скандальной пьесы. 34-летний Бари Салимов сотрудничает со многими театрами России - Астрахани, Самары, Сызрани, Смоленска, Луганска, Ростова-на-Дону, Тольятти и т.д. Он рассказал подробнее о замысле сюжета и, обозначил точку зрения насчет разгоревшихся обсуждений.