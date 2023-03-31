Максим Парфенов поручил ускорить стройку школы на Багратиона в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава областного министерства образования Максим Парфенов проверил ход работ на нескольких объектах, которые должны возвести в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Так, в случае с блоком школы №75 в Иркутске, ведутся работы по бетонированию каркаса здания, начаты работы по возведению первого этажа, - говорят в правительстве.

Изначально сроки работ были нарушены, сейчас же подрядчик уверяет, что все будет сделано вовремя. На данный момент на площадке трудятся 28 человек, сейчас этого достаточно. В дальнейшем число работников увеличат.

Также был проверен объект на улице Багратиона в Иркутске. Сроки серьезно затянуты, говорит Парфенов. Принято решение наращивать темпы строительства, чтобы сдать объект в декабре текущего года.

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