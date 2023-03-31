Исторические здания украсят архитектурной подсветкой в центре Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ранее в администрации Иркутска поделились планами установить в сквере Кирова робота-гида для туристов. Работать он начнет уже летом текущего года. Также на улицах Урицкого и Ленина появятся стереоскопы с историческими изображениями и краткими справками об объектах прошлого. Так город становится более привлекательным для приезжих гостей.

- Сейчас мы приступаем к более детальной проработке всех направлений реализации туристических проектов. Планируем организовать архитектурную подсветку порядка 18 исторических зданий в центре города, - рассказал вице-мэр Дмитрий Ружников. - Большинство из них принадлежит Иркутской области или Российской Федерации, некоторые находятся в частной собственности. Администрация ведет переговоры с владельцами для того, чтобы юридически оформить установку освещения.

Напомним, 30 марта около 19 часов на пересечении улиц Декабрьских Событий и Дзержинского в областном центре столкнулись пожарная автоцистерна с маршрутным автобусом «ПАЗ». Затем водитель последнего также влетел в пешеходное ограждение, дорожный знак и выехал на тротуар.

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