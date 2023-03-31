В Иркутскую область с 2019 года поступило 2,7 тысячи медицинского оборудования Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По национальному проекту "Здравоохранение" с 2019 по 2022 год в медорганизации Иркутской области завезли 2 784 единицы техники. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

-По этому нацпроекту не только закупалось оборудование, но также строились фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Выделялись деньги и на ремонт существующих объектов здравоохранения, автомобили для доставки пациентов и медработников, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

В текущем году ремонтные работы продолжат на четырех объектах, а также начнут на 14-ти.

Ранее стало известно, что глава областного министерства образования Максим Парфенов поручил ускорить стройку школы на Багратиона в Иркутске. Изначально сроки возведения объекта были затянуты, но школу должны достроить к декабрю 2023 года.