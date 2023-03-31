Отец 14-летнего подростка в Тулуне попал под штраф за вождение мотоцикла несовершеннолетним Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне полицейские привлекли к ответственности местного жителя, сын которого управлял мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-На федеральной трассе А-331 остановили мотоцикл. Как выяснилось, управлял им 14-летний подросток без прав, - говорят в ведомстве.

Владелец мотоцикла - отец ребенка. Как выяснили правоохранительные органы, отец поощряет такие действия. За передачу мотоцикла сыну на мужчину завели дело об административном правонарушении.

Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также на мужчину составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что жителей Иркутска предупредили об ограничении движения на Коммунистической улице с 3 апреля.