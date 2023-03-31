Жителей Иркутска предупредили об ограничении движения на Коммунистической улице с 3 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска в апреле ждут новые дорожные ограничения. В этот раз речь идет о временных ограничениях проезда по Коммунистической улице. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

-Ограничение будет действовать с 10:00 3 апреля до 18:00 17 апреля, - говорят в администрации города.

Так, на этот период времени иркутяне не смогут проехать на автомобилях по Коммунистической улице в районе домов №№ 27, 29.

В пресс-службе мэрии объяснили, что это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях ООО «Промпарк».

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