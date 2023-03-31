В Ангарске с 1 апреля 2023 года подорожает проезд на трех маршрутах Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Ангарска ждет повышение стоимости проезда на трех маршрутах. Цены поднимутся с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает "Байкал24" со ссылкой на администрацию Ангарского городского округа.

-Так, цены на проезд возрастут на следующих маршрутах: №8, 10 и 20. Стоимость составит 40 рублей, - говорят в администрации муниципалитета.

В администрации также напомнили, что в Ангарском городском округе пассажирские перевозки осуществляют по нерегулируемым тарифам. Это значит, что мэрия не определяет стоимость проезда, тариф устанавливают перевозчики самостоятельно, добавили в администрации.

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