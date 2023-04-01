Иркутский госуниверситет проведет день открытых дверей 2 апреля 2023 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

2 апреля 2023 года Иркутский государственный университет организует для абитуриентов и их родителей день открытых дверей. Он пройдет в Научной библиотеке имени В. Г. Распутина (Лермонтова, 124). Начало - в 11.00. Об этом сообщает пресс-служба вузаю

-Ученики-выпускники в основном уже сделали свой выбор предметов для сдачи ЕГЭ. У них есть понимание, на какие направления они будут поступать, но нужно понять механизм этого процесса. Это мы им детально разъясним. Также день открытых дверей - отличная возможность познакомиться с местом, где планируешь учиться, окончательно определиться с выбором, - комментирует ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дарья Баева.

На дне открытых дверей посетителям также расскажут о приемах психологической поддержки учащимся перед ЕГЭ. Специалисты факультета психологии ИГУ представят модель поведения и родителям школьников. Помимо этого, будет возможность пройти профориентационное психологическое тестирование.