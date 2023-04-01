В Иркутской области главу муниципалитета признали виновной в уничтожении огнем 70 квартир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области осуждена глава Дальнинского муниципального образования Нижнеилимского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

-Ее признали виновной в мошенничестве и халатности, - говорят в ведомстве.

Еще в 2020 году она от своего имени и имени своей дочери составила трудовой договор. По нему ее дочь была принята на должность директора МКУК ИДЦ «Ангара». Каких-либо трудовых обязанностей она не исполняла, однако зарплату получала.

Также обвиняемая не организовала комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций. Так, в мае 2023 года в поселке Дальний произощел обрыв линий электропередач. После из-за этого подожглась сухая растительность. Как итог, огонь перешел на дома и социальные объекты. В результате были уничтожены 70 квартир, ущерб - 12 миллионов рублей.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимой наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.