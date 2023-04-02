Более 200 юных музыкантов приняли участие в конкурсе «Кубок Байкала» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

200 юных талантливых музыкантов стали лауреатами VI Всероссийского конкурса молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала». Это одно из крупнейших таких состязаний в Сибири, которое проходит на протяжении 11 лет. На этот раз участники приехали из Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Ужура, Лесосибирска, Читы, Улан-Удэ. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Лучших определили в 5 номинациях: «Домра», «Балалайка», «Гитара», «Национальные струнные инструменты», «Баян, аккордеон», - рассказали в правительстве региона. - Лауреатами и дипломантами «Кубка Байкала» стали 187 человек, из них победителями признаны 68 музыкантов.

Гала-концерт лауреатов состоялся в Концертном зале Иркутской областной филармонии.

Напомним, иркутяне продолжают обсуждать концерт Филиппа Киркова, состоявшийся в пятницу, 31 марта. Отзывы в соцсетях как позитивные, так и негативные. Одной из тем стала ошибка поп-короля. Приветствуя зал, артист перепутал название города, в котором выступает, но быстро исправился. Видео уже завирусилось в местных пабликах. Поклонники отреагировали на это по-разному. Кто-то решил не держать зла на своего кумира, другие же - обиделись не на шутку.