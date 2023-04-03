Хлеб, мука, пшено и картофель подешевели в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области поделились актуальной информацией о ценах на продукты первой необходимости. Так, в период с 21 по 27 марта 10 позиций из 25-ти стали дешевле. Стоимость еще 11-ти товаров практически не изменилась.

- Больше всего в Приангарье снизились цены на хлеб пшеничный (-0,71%) и мука пшеничная (-0,50%), - отмечают в ведомстве. - Также подешевели пшено (-0,47%), картофель (-0,40%), говядина (-0,36%), молоко стерилизованное (-0,27%), масло подсолнечное (-0,25%), сахар (-0,08%), крупа гречневая (-0,06%) и рыба мороженая (-0,03%).

Однако стоимость ряда базовых продуктов за неделю все же возросла. В том числе свинина (+1,20%), капуста (+1,09%) и чай черный (+1,01%).

Напомним, по данным Росстата на 1 января 2023 года, в Приангарье учтено 57,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и 50 тысяч организаций. При этом, за 12 месяцев количество бизнесменов увеличилось на 3,2%, а число фирм, наоборот - снизилось на 2,9%. Стоит отметить, что 42% ИП и 23% юрлиц работают в торговле, ремонте транспорта и мотоциклов.