В Иркутской области число ИП увеличилось на 3,2% Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Росстата на 1 января 2023 года, в Приангарье учтено 57,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и 50 тысяч организаций. При этом, за 12 месяцев количество бизнесменов увеличилось на 3,2%, а число фирм, наоборот - снизилось на 2,9%. Об этом сообщают специалисты Иркутскстата.

Центром предпринимательской активности является столица региона. Здесь зарегистрирована половина юрлиц Иркутской области, то есть 24 тысячи. Также в городе сконцентрирована треть всех индивидуальных предпринимателей - это 19,2 тысяч человек. Также больше всего бизнесменов в расчете на 1000 жителей работает в Иркутском и Ольхонском районах.

При уменьшении числа юридических лиц стало больше автономных некоммерческих организаций – на 11%, общественных и религиозных организаций – на 2,5%, садоводческих товариществ – на 1,7%.

Напомним, служба исследований hh.ru провела очередной опрос среди соискателей Иркутской области. Так, больше половины из них, это 55%, абсолютно все равно, какого пола их начальник. При этом 35% ищущих работу отдают предпочтение руководителю-мужчине. И только 8% - выберут трудиться под управлением женщины.

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