35% работников в Иркутской области предпочитают начальников-мужчин Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Служба исследований hh.ru провела очередной опрос среди соискателей Иркутской области. Так, больше половины из них, это 55%, абсолютно все равно, какого пола их начальник. При этом 35% ищущих работу отдают предпочтение руководителю-мужчине. И только 8% - выберут трудиться под управлением женщины.

Кто чаще всего видит в роли босса мужчину? Во-первых, это юристы - 45% опрошенных. На втором и третьем местах госслужащие и производственники - по 44%. Работать в организации, где пост шефа занимает дама, чаще остальных хотят специалисты ресторанно-гостиничного бизнеса - 18%, сотрудники транспортно-логистической сферы - 15%, а также начинающие специалисты и студенты, вне зависимости от специализации компании - 14%.

Эксперты не исключают, что настороженное отношение к женщинам-управленцам связано с теорией о существовании особого стиля руководства. Такого мнения придерживаются 33% респондентов, при этом остальные 67% с ними не согласны, и убеждены, что все зависит от компетенций руководителя, а не от половой принадлежности.

Напомним, будущие молодожены Иркутска могут сделать свою свадьбой запоминающейся и подать заявление на проведение церемонии на колесе обозрения. Такую акцию запустил отдел ЗАГСа по Свердловскому округу. Торжество будет проходить в парке «Поляна».

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