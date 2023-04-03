В Иркутске влюбленных приглашают заключить брак на колесе обозрения Фото: Служба ЗАГС Иркутской области

Служба ЗАГС Иркутской области создает для молодоженов все более интересные площадки для заключения брака. Теперь все желающие сделать свою свадьбой запоминающейся и уникальной могут подать заявление на проведение церемонии на колесе обозрения. Торжество будет проходить в парке «Поляна» в Иркутске.

- Кроме колеса обозрения зарегистрировать брак можно будет в самом геокуполе «Атмосфера», на экоплощадке под открытым небом, - отмечают в региональном ЗАГСе.

По всем вопросам пары могут обратиться к организаторам - в отдел ЗАГС по Свердловскому округу, который располагается по улице Академической, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для подачи заявления необходимы паспорта будущих супругов и оплаченная госпошлина - 350 рублей.

Напомним, первая свадьба на колесе обозрения прошла в Иркутске в зеркальную дату 23 марта 2023 года. Юлия и Антон Голосеевы познакомились семь лет назад. Предложение руки и сердца мужчина сделал в новогоднюю ночь - под бой курантов. Пожениться пара хотела креативно, поэтому клятвы любви и верности жених и невеста произнесли, поднявшись на несколько метров над землей.

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