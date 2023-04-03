"Качнуло, резко": произошло землетрясение в Иркутской области 3 апреля 2023. Фото: Землетрясения Забайкальского региона

Землетрясение в Иркутской области 3 апреля 2023 могли почувствовать жители. В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что толчки были зафиксированы в 15:04.

Землетрясение в Иркутской области 3 апреля 2023

-15:04 в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность и эпицентр уточняются, - говорят специалисты ведомства.

В телеграм-канале "Землетрясения в Байкальском регионе" заявили, что энергетический класс землетрясения - 11.1.

Так, в Бодайбо и Мамакане землетрясение в Иркутской области 3 апреля 2023 почувствовали с интенсивностью в три-четыре балла, а в Таксимо - три балла.

Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что восемь жильцов горевшего дома на улице Маршала Конева спасли в Иркутске. Подробнее читайте в нашем материале.